Osimhen migliore giocatore di Marzo: Arriva il Tweet ufficiale

Victor Osimhen è il miglior giocatore del Napoli nel mese di marzo. Ad elegge l’attaccante nigeriano sono stati i tifosi partenopei, attraverso un contest della società azzurra in collaborazione con socios. “Il Player of the Month di marzo scelto da voi sull’app di SociosItalia è Victor Osimhen!” ha scritto il club azzurro sul proprio canale Twitter .

Osimhen migliore giocatore di Marzo

Non solo Napoli, Osimhen è migliore giocatore di Marzo anche per la lega di serie A. In questa stagione il premio “Player of the Month” era stato già assegnato a Kalidou Koulibaly per il mese di Settembre.

L’attaccante nigeriano, è riuscito a fare la differenza nell’ultimo mese, lottando su ogni pallone, aiutando la squadra ed insaccando a più riprese la sfera nella rete avversaria. Prestazioni positive per le quali va ringraziato anche tutto lo staff di Luciano Spalletti, che lo ha ‘rimesso a lucido’, permettendogli di alzare ulteriormente la sua soglia di rendimento.

Osimhen ha ricevuto anche una seconda carta POTM, avendo già ottenuto il riconoscimento nel 2020 quando giocava nel Lille, ma è di certo una novità per lui nell’esperienza napoletana. Il numero 9 partenopeo parte da una valutazione di 80 su FIFA Ultimate Team, ma ha già ricevuto due carte “nere” IF da 83 e 85, ed è stato incluso tra gli Obiettivi TOTGS per le sue apparizioni imponenti in Europa League (overall da 86). Nessuna carta, però, è stata mai all’altezza di quella appena pubblicata su FIFA 22.

Osimhen carta POTM

L’87 della nuova carta POTM su Ultimate Team rappresenta dunque un record per lui: la velocità schizza fino a 95, mentre il tiro vale 90, il fisico 88 e il dribbling da 85. Questi i requisiti per averla nella Sfida Creazione Rosa dedicata: