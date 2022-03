Osimhen POTM: perché completare la SBC, review e consigli della Napoli eSports – VIDEO

Victor Osimhen e la nuova carta Player of the Month disponibile su FIFA 22 in modalità Fut. Una novità assoluta dato che il giocatore nigeriano del Napoli ha ricevuto la carta speciale da pochi giorni, grazie ai quattro gol messi a segno durante il mese di marzo che gli sono valsi anche il premio come miglior giocatore della Serie A del mese che sta per terminare.

Osimhen Potm è sbloccabile su Fifa Fut attraverso il completamento della SBC. Ma conviene farla? Lo abbiamo chiesto ai player della Napoli eSports che ci hanno inviato la loro review. Nel complesso la carta è valida, soprattutto per il costo basso della SBC, inoltre è un buon colpo per chi usa i giocatori della Serie A.

Osimhen Potm: pro e contro

Mosse abilità: 3⭐

Piede debole: 4⭐

–

Workrate:Medio/Alto

–

PRO:

-Finalizzazione in area (96)

-Velocità nel lungo(99 velocità scatto)

-Inserimenti automatici

-Buona elevazione(96)e altezza (1.85m)

CONTRO:

-Agilità(un po’ “tronco”),3 stelle mosse abilità e 77 di equilibrio.

-Tiri da fuori

-Passaggi(63 di passaggio lungo)

IN CONCLUSIONE: Nonostante il momento d’oro del giocatore Nigeriano con la maglia del Napoli, arrivati a questo punto del gioco sicuramente ci sono alternative più valide ma visto il basso costo(intorno ai 27k),

potete sbloccarla se:

-avete una serie A(a causa della poca ibridabilità)

-For fun

-Se siete fun del giocatore o del Napoli.

Nuova carta Osimhen: la recensione, gameplay