Koulibaly ricorda il gol che fece sognare un popolo intero – FOTO

Kalidou Koulibaly pubblica la foto del suo gol alla Juventus, quello del 2018 quando il Napoli vinse a Torino allo Stadium. Un ricordo dolce ed amaro per i tifosi partenopei, perché il gol di Koulibaly, solo a pensarci, fa emozionare chiunque. Quel colpo di testa segnato all’Allianz Stadium fece impazzire i tifosi del Napoli, che videro la corsa scudetto riaprirsi all’improvviso. Poi sappiamo tutti come andò a finire, con le polemiche su quel fallo di Pjanic contro l’Inter che dopo 4 anni non si smorzano.

Sarà che Koulibaly con la foto del gol alla Juve, ha voluto dare un segnale importante in questo finale di stagione. Il Napoli matematicamente può credere ancora nello scudetto, ma servirà un miracolo sportivo. Nonostante tutto resta una speranza nel cuore degli azzurri, sia dei giocatori che dei tifosi. Ma ora i calciatori dovranno dare un segnale importante, in cui ci sarà da blindare il quarto posto e giocarsi le ultimissime chance di scudetto. Certo la foto di Koulibaly può dare la carica giusta.