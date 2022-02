Ordine: “Bezos interessato al Napoli? Come se mi telefonasse Belen”

Jeff Bezos patron di Amazon interessato al Napoli? Franco Ordine commenta le voci sul presunto passaggio di proprietà del club azzurro.

Franco Ordine, giornalista giornalista foggiano, da sempre vicino alle vicende del Milan, ha commentato, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, le voci che vorrebbero Jeff Bezos di Amazon interessato al Napoli.

“Non so se c’è veramente qualche interesse ma è come se mi telefonasse Belen Rodriguez per un invito a cena. Dopo la chiusura del mercato di gennaio secondo me è cambiato un po’ il modo di vedere le prime quattro. L’Inter, già fuori quota, si è rinforzata e va per il suo binario. Da capire chi cederà il posto ad un’eventuale risalita della Juventus.

Per quanto riguarda la cifra tecnica il Napoli è la principale rivale dell’Inter, quindi per lo scudetto tanto dipenderà dagli azzurri e dal derby. Il Milan ha tutto da perdere e tanto da guadagnare”.