Nicolato: “Serie A campionato straniero, è allarme”

Paolo Nicolato denuncia l’assenza di calciatori utili alla Nazionale italiana di calcio: “In Serie A giocano pochi italiani”. Il ct dell’Under 21 lancia l’allarme: “Non possiamo imporre regole per far giocare chi non lo merita. Dovremmo però riflettere sulla creazione di corsie preferenziali per produrre più italiani di qualità. Siamo molto distanti, purtroppo. Dobbiamo prendere atto di questi dati e trovare delle soluzioni, altrimenti il futuro non sarà roseo per il calcio italiano. La Serie A oggi è un campionato straniero che si fa in Italia, più che un campionato italiano. Ogni domenica, sono 2 o 3 gli italiani titolari in serie A per ciascuna formazione“.

Anche Roberto Mancini, ct dell’Italia sta facendo difficoltà a trovare calciatori per la sua squadra. Il commissario tecnico ha dovuto puntare di nuovo sul recupero di Balotelli per provare a trovare un attaccante utile all’Italia in vista dei play off per il Mondiale. La mancanza di gol è uno dei mali atavici dell’Italia che ha pesato tantissimo sulla mancata qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar. Mancini dovrà capire anche cosa vorrà fare in futuro con Lorenzo Insigne che va al Toronto a giugno. Il calciatore giocherà in un campionato meno competitivo, quindi toccherà a Mancini decidere se continuare a convocarlo o meno.