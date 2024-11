“A Napoli vivo un sogno, voglio fare il gol in scorpione al Maradona”: Ngonge si racconta

Il nuovo idolo azzurro parla del suo amore per la città e svela il rapporto speciale con Lukaku

Cyril Ngonge si è concesso in un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. L’esterno belga ha toccato diversi temi, dal rapporto con Conte alla sua nuova vita all’ombra del Vesuvio.

“A Napoli mi sono trovato subito bene”, esordisce Ngonge. “Arrivare in un club così importante ha significato tanto per la mia carriera. La pressione? Non mi dà fastidio, anzi mi carica. Nel calcio professionistico è normale averla”.

Il rapporto di Ngonge con Conte

Il tecnico salentino chiede molto ai suoi esterni. “Mister Conte insiste sull’aiuto in fase difensiva”, rivela l’ex Verona. “Dobbiamo sacrificarci in non possesso e poi essere incisivi nell’uno contro uno quando attacchiamo. Non penso cambierei il mio modo di giocare, ogni calciatore è unico con le sue caratteristiche”.

Lukaku, un fratello maggiore

Parole al miele per Romelu Lukaku: “È un calciatore dalla grande personalità, la sua carriera impone rispetto. Per me è ancora più speciale perché lo conosco da quando ero piccolo. Avere una persona come lui nello spogliatoio è fondamentale”.

La città e i tifosi

Ngonge è rimasto colpito dalla passione dei napoletani: “L’amore per il calcio qui è straordinario. Lo senti sempre, ma viverlo da vicino è un’altra cosa. La passione dei tifosi è incredibile, non si vede in altre città”. L’esterno belga ama vivere la città: “Ho visitato il murales di Maradona, mi piace passeggiare e stare vicino ai tifosi”.

Un gol da sogno al Maradona?

Il belga ricorda il suo famoso gol in scorpione realizzato in Olanda: “È stata una cosa istintiva. Non oso immaginare cosa succederebbe se lo facessi al Maradona. Sono gesti in cui non devi pensare troppo, devi solo guardare il pallone”.

