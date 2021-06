Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca di un terzino sinistro. Spalletti è stato chiaro con la società partenopea, vuole un giocatore titolare e di provata affidabilità. De Laurentiis insieme al ds Giuntoli proveranno ad accontentare il tecnico di Certaldo.

L’edizione odierna del quotidiano il Mattino, scrive: ” Il Napoli sul calciomercato, è ancora bloccato ai box. nonostante siano chiari da tempo gli obiettivi: un terzino sinistro e un centrocampista. E che nel caso del terzino sinistro la caccia è iniziata da più di un anno. Inutilmente. L’impressione è che si vogliano trovare delle soluzioni alla Bakayoko, ovvero prestito secco. In questo caso, bisognerà attendere le ultime giornate di mercato. E quindi avere pazienza. D’altronde, quello che conta è che Spalletti condivide pienamente la linea di De Laurentiis: quando ha detto sì alla proposta del Napoli, ha anche accettato la linea low profile di questo mercato“.

NAPOLI, IL TERZINO SINISTRO NON SI SBLOCCA

Il quotidiano napoletano aggiunge: ” Il Benfica chiede circa 15 milioni per Nuno Tavares e non accetta contropartite. La pista che porta a Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea, si infrange contro un muro che appare invalicabile: l’ingaggio dì oltre 4 milioni di euro. Nessuna trattativa è possibile se l’esterno non si riduce l’ingaggio. A seguire l’alternativa sì chiama Kostas Tsimikas, ai margini del Liverpool ma anche qui potrebbe essere valutato solo con la soluzione del prestito. Piace anche il terzino del Lille, Mandava ma il vero obiettivo è l’esterno del Villarreal, Alfonso Pedraza. Prezzo del cartellino: 20 milioni di euro. Ma, attenzione: è vero che il Napoli cerca un esterno a sinistra, ma prima uno tra Mario Rui e Ghoulam deve andar via. Perché il portoghese ha un ingaggio da 5 milioni lordi, l’algerino più o meno viaggia sui 7 milioni all’anno. Insomma. impensabile poter agire in entrate in difesa senza una partenza”.