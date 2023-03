Napoli, Spalletti ha scelto il regalo di compleanno. Tanti messaggi dai tifosi -VIDEO

Luciano Spalletti compie 64 anni. Il Napoli lo ha celebrato sui sociale, il tecnico ha commentato con un bellissimo messaggio.

Oggi Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, compie 64 anni e ha deciso di condividere con i suoi fan sui social il suo messaggio di compleanno. Attraverso un post su Instagram, ha scelto il regalo di compleanno, ringraziando la città, i tifosi e i suoi ragazzi per aver reso la sua vita così speciale. Inoltre, ha espresso il suo desiderio di poter vivere molte altre immagini come quella pubblicata insieme al suo messaggio. In questo scatto si vede la squadra del Napoli in trionfo con Maradona, al termine di una vittoria.

“Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa. Grazie alla città, a tutti i tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre”.

Il compleanno di Spalletti è stato festeggiato anche dalla città e dai tifosi, che gli hanno inviato gli auguri più sinceri. In questo periodo, l’allenatore sta vivendo una stagione magica con il Napoli, che lo ha portato ad essere sempre più vicino alla vittoria dello scudetto. Nonostante la sconfitta contro la Lazio, Spalletti non ha perso la sua determinazione e ha espresso il desiderio di riscattarsi sabato prossimo contro l’Atalanta.

La sua abilità nel gestire la squadra e la sua grande esperienza nel calcio sono state apprezzate da tutti i calciatori azzurri, Osimhen, in particolare, ha voluto dedicargli parole ricche di affetto. In questo momento, Spalletti è molto amato dai suoi tifosi e si preannuncia una stagione ricca di successi per il Napoli sotto la sua guida.