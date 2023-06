Orsolini-Napoli, si ‘scalda’ la corsa per l’attaccante del Bologna: gli ultimi dettagli

Il Napoli sfida la Fiorentina per Riccardo Orsolini del Bologna: l’esterno offensivo piace anche in Turchia.

Il Napoli s’inserisce nella corsa per Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna classe 1997 che sta incantando mezza Serie A, e non solo. Su di lui è forte anche l’interesse di Vincenzo Montella che dopo aver concluso la sua avventura sulla panchina dell’Adana, ora si prepara a ‘scaldare’ quella del Fenerbahce. La squadra di Istanbul si è classificata al secondo posto nel campionato ed ora Montella cerca rinforzi italiani per la prossima stagione.

Oltre all’attaccante bosniaco Dzeko, il cui contratto con l’Inter sta per scadere, secondo quanto riportato dal portale ‘calciomercato.com’, il tecnico italiano vorrebbe portare in Turchia anche il laterale colombiano Juan Cuadrado, che sarà svincolato dalla Juventus, e l’attaccante italiano del Bologna, Riccardo Orsolini, ma su di lui è forte la concorrenza di Fiorentina e Napoli. A darci ulteriori dettagli è intervenuto anche l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, che fa sapere:

“L’esterno classe 1997 è reduce dalla sua miglior stagione con la maglia rossoblù, nella quale ha collezionato 11 gol e 4 assist in 32 presenze. L’ex Juventus e Ascoli ha attirato l’interesse concreto di diverse squadre, in Serie A e all’estero. Fiorentina e Napoli monitorano la situazione del 26enne, che piace anche in Turchia“.