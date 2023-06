Giovanni Simeone è ufficialmente un giocatore del Napoli: esercitato il riscatto dal Verona

Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, dopo che il club ha deciso di riscattare il suo contratto dal Verona.

Ora sì che possiamo dirlo a gran voce: Giovanni Simeone è ufficialmente un giocatore del Napoli. L’argentino, con uno score di ben nove gol segnati (da subentrato) tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, è stato e continuerà ad essere protagonista indiscusso del Napoli anche nella prossima stagione: come riportato da Sky Sport, il club di Aurelio de Laurentiis ha versato all’Hellas Verona i 12 milioni di euro necessari per esercitare l’opzione di riscatto e acquistarne il cartellino entro i termini stabiliti, acquisendo in modo permanente l’attaccante argentino che ha brillato nella scorsa stagione.

L’Hellas Verona aveva ottenuto 3,5 milioni di euro per il prestito del giocatore durante il mercato estivo precedente. Ora, per completare l’acquisto definitivo del suo cartellino, il Napoli ha dovuto versare ulteriori 12 milioni di euro, oltre ai bonus concordati. A partire dalla prossima stagione, gli azzurri potranno contare definitivamente su Simeone come parte integrante della squadra.