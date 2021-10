Napoli, Insigne deluso dal rigore sbagliato, bel gesto dei compagni nello spogliatoio: Il capitano risponde sui social

Insigne sbaglia il terzo rigore della stagione, Spalletti e i compagni lo consolano negli spogliatoi. Il capitano del Napoli risponde sui social.

INSIGNE DELUSO DAL RIGORE

Lorenzo Insigne deluso per il rigore sbagliato che poteva costare la vittoria agli azzurri. Alla fine il Napoli festeggia e anche il capitano partecipa con tanto di urla e festa sotto la curva.Terzo rigore sbagliato dall’inizio del campionato per il capitano, che contro i granata si è fatto ipnotizzare da Milinkovic-Savic e lasciando tutto lo stadio Maradona col fiato sospeso. Poi un guizzo di Osimhen ha rimesso le cose apposto facendo esplodere lo stadio dedicato al migliore giocatore di tutti i tempi.

SPALLETTI E I COMPAGNI CONSOLANO INSIGNE

Insigne ha ricevuto un grande abbraccio dai compagni al rientro negli spogliatoi. Nessuno è intenzionato a gettargli addosso la croce, anzi. Spalletti ha costruito un gruppo unito, coeso, forte come il cemento, che sa rialzarsi anche nei momenti difficili, grazie al contributo da parte di tutti. Il tecnico nella conferenza stampa dopo Naapoli-Torino ha difeso il suo capitano pubblicamente:

“Insigne vive queste situazione in base al forte sentimento che ha per la maglia del Napoli. E’ un giocatore che è davvero molto attaccato al Napoli. Gli è dispiaciuto tantissimo non segnar quel rigore che poteva portare in vantaggio il Napoli. Chi calcia i rigori? Per me il prossimo lo tira Insigne, quello successivo sempre Insigne è lui il nostro capitano“. Alla faccia del tecnico mangia capitani, Spalletti difende a spada tratta Insigne, così come ha fatto da inizio campionato.

INSIGNE RISPONDE SUI SOCIAL

Lorenzo Insigne fa i complimenti al suo Napoli per la vittoria al maradona contro il Torino in campionato. “L’importante non è cadere ma sapersi rialzare. Grande vittoria sofferta e voluta da tutti noi insieme a voi. Grazie Napoli” ha scritto il capitano azzurro sui social network dopo il successo della formazione guidata da Spalletti Insigne, ha smaltito la delusione di aver sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo sul risultato di 0-0.