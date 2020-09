Napoli-Genoa dove vederla in tv e streaming: orario e formazioni

Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su Sky ed in streaming sulla piattaforma Sky Go o attraverso NowTv. Il match si gioca alle 18.

Il Napoli dopo la vittoria di Parma vuole conquistare i tre punti contro il liguri. Napoli-Genoa è il match della seconda giornata che sarà trasmesso da Sky in diretta tv a partire dalle ore 18. Gli azzurri Gennaro Gattuso vorrebbero arrivare a punteggio pieno alla super sfida del 4 ottobre contro la Juventus allo Stadium. Il Genoa pure ha ottenuto una vittoria nella prima giornata di campionato e pensa a fare l’impresa al San Paolo.

Sono 48 i precedenti nel massimo campionato fra le due formazioni disputati in casa dei campani: le statistiche sorridono a questi ultimi, che fra le mura amiche hanno ottenuto 24 successi, 17 pareggi e 7 sconfitte.

Dove viene trasmessa Napoli-Genoa

Il match dello stadio San Paolo di Napoli è stato posticipato alle ore 18 a causa della positività di Mattia Perin al coronavirus. La gara si potrà vedere su Sky, in onda sul canale Sky Sport 253 del satellite, La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile, con il supporto di Fernando Orsi al commento tecnico. La partita tra Napoli e Genoa è visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno guardare il match anche attraverso l’app Sky Go. Inoltre sarà visibile anche attraverso NowTv.

Probabili formazioni

Gennaro Gattuso pensa ad un cambio di modulo con il Genoa per non rinunciare a Mertens o Osimhen, mentre Maran è pronto a schierare Pjaca dal primo minuto. I due tecnici risolveranno gli ultimi dubbi solo nelle prossime ore, ci sono ancora ballottaggi in corso. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Genoa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro.