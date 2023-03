Squalifica Mario Rui: ecco quante giornate dopo l’espulsione di Empoli

Il Giudice Sportivo comunica la squalifica di Mario Rui dopo l’espulsione rimediata nel secondo tempo di Empoli-Napoli

Arriva la decisione del Giudice Sportivo per l’espulsione di Mario Rui contro l’Empoli. Il portoghese ha ricevuto due giornate di squalifica: “Per avere, al 22esimo del secondo tempo, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di giuoco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all’altezza dell’inguine un calciatore della squadra avversaria”. Il terzino sinistro del Napoli Mario Rui, dunque, salterà le prossime due partite contro Lazio e Atalanta e dovrà pagare anche una multa di 10.000 euro.

Squalificato per due giornate anche Josè Mourinho

Oltre al portoghese, sono stati squalificati anche altri 10 calciatori per una giornata. Si tratta di Giulio Donati del Monza, Federico Baschirotto del Lecce, Domenico Berardi del Sassuolo, Nicolò Casale della Lazio, che salterà la gara contro il Napoli, Rafael Leao del Milan, Kingsley Ehizibue dell’Udinese, Alex Ferrari della Cremonese, Manolo Gabbiadini della Sampdoria, Rade Krunic del Milan e Samuele Ricci del Torino.

Nel comunicato del Giudice Sportivo spazio anche per la squalifica di Josè Mourinho che ha ricevuto la squalifica per due giornate ed ha ricevuto una multa di 10mila euro dopo i fatti di ieri contro la Cremonese: “Per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale. Reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione. Per avere, inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive”.