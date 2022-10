La mamma di Kvaratskhelia in tribuna al Maradona: Emozionante gesto al gol del figlio

La Mamma di Kvaratskhelia ha seguito la sfida di Champions dalla tribuna dello stadio Maradona:Bellissimo il gesto dopo il rigore.

Khvicha Kvaratskhelia incendia il ‘Maradona‘. E’ lui il man of the match di Napoli-Ajax, dispensando numeri che fanno impazzire la difesa olandese: prima l’assist a Raspadori per il 2-0, successivamente il penalty che vale il 3-1. Soliti lampi, velocità e tecnica che si fondono: il georgiano si conferma un crack. Per qualcuno Kvaratskhelia è il colpo del decennio, e i tifosi del Napoli sognano.

Kvaratskhelia: l’emozionante gesto della mamma

La Mamma di Kvaratskhelia insieme ad altri amici e familiari, era allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Ajax. La Mamma del campione si è letteralmente commossa al gol del suo amato Khvicha al momento dell’esultanza dopo la trasformazione del calcio di rigore del 3-1. Tutto questo dopo che l’asso georgiano aveva servito a Giacomo Raspadori la palla del 2-0.

Lacrime di felicità e un bacio soffiato dalla tribuna al campo in un’immagine ormai diventata virale sui social. La famiglia Kvaratskhelia potrebbe essere allo stadio anche nella partita casalinga del Napoli in campionato contro il Bologna di Thiago Motta, in programma domenica (16 ottobre) alle 18.