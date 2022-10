Trevisani: “Dio mio, il Napoli è la squadra più bella d’Europa. Kvaratskhelia colpo del decennio”

Riccardo Trevisani estasiato dal Napoli: “Spettacolo assoluto, la squadra più bella d’Europa. Kvaratskhelia è il colpo del decennio”

Il giornalista di Mediaset, Riccardo Trevisani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Trevisani ha confermato di essere estasiato dal Napoli:

TREVISANI SUL NAPOLI

“Spettacolo assoluto, il Napoli è la squadra più bella d’Europa. Dio mio che squadra!. Quello a cui stiamo assistendo è qualcosa di incantevole dal punto di vista tecnico, tattico e della spettacolarità. Ho fatto tante telecronache al Maradona, ma come ieri mi sono divertito solo a Napoli-Dnipro. In quell’occasione fu la storia di un solo individuo, qua invece ho visto una squadra che gioca per il piacere di giocare. Ieri ho visto un Maradona molto sul pezzo, raramente ho visto uno stadio così coinvolto se non con Sarri”.

“Questa squadra, gioca meglio di quella di Sarri, ha delle variabili in più. Giocano con la stessa cattiveria che sia il Liverpool o la Cremonese, sanno di avere il gioco per poterlo fare. Spalletti è riuscito a spostare il livello di intensità della squadra due gradini sopra rispetto alle altre, il Napoli parte con 3 gol a partita”.

KVARATSKHELIA COLPO DEL DECENNIO

trevisani sul Napoli ha poi aggiunto: “Siamo davanti a qualcosa di unico. Il girone non era semplice ma lo ha reso semplice il Napoli, con 12 punti e 17 gol in 4 partite. Ma quale italiana lo ha mai fatto? Abbiamo vinto tanto, si, ma qui il Napoli sembra il Barcellona di Guardiola.

Kvaratskhelia è un acquisto clamoroso, non ho memoria di un ragazzo che arriva da un campionato non di prima fascia fare queste cose. Lazio-Napoli è una partita dove Kvaratskhelia ha deciso da solo che gli azzurri avrebbero vinto, è speciale. Ho preso molte critiche perché ho definito Kvaratskhelia l’acquisto del decennio, non si è mai visto un giocatore pagato così poco diventare il principe del campionato italiano”.