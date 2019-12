Lobotka cambia l’offerta del Napoli, summit in corso a Madrid

Cambia l’offerta per portare Lobotka al Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport la distanza tra le parti ora è minima.

Offerta Lobotka – Cambia la strategia del Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto 16 milioni di euro + 2 di bonus. Il Celta Vigo ne chiede 20 complessivi senza alcun bonus. La distanza tra le parti in questo momento è veramente minima. Il summit in corso a Madrid è decisivo per il futuro del calciatore. Aurelio De Laurentiis vuole regalare il nuovo regista al Napoli prima del 6 gennaio, ovvero quando allo stadio San Paolo arriverà l’Inter di Conte. Le premesse in questo momento viaggiano tutte a favore del Napoli, che ha saputo marcare la strada grazie al lavoro degli intermediari. L’affare non è ancora chiuso, ma dalla Spagna arrivano segnali positivi per la trattativa che porta allo slovacco.

Decide Stanislav

Il Napoli cambia l’offerta per Lobotka ma a fare la differenza alla fine sarà la volontà del calciatore. Il centrocampista del Celta Vigo ha fatto sapere di voler vestire la maglia azzurra. Questo pesa in maniera netta sulla decisione del club che milita in Liga, che pure stava ascoltando le sirene del West Ham. La buona volontà del Napoli di alzare di qualche milione per la parte fissa è un altro fattore da tenere in considerazione. La distanza tra le parti ora è veramente molto sottile. Qualora queste condizioni dovessero perdurare allora per Gattuso ci sarebbe la reale possibilità di avere presto il calciatore in rosa. Segnali positivi arrivano anche per il rinnovo di Dries Mertens, altro che calciatore che il tecnico vuole tenere in rosa. Dall’Inghilterra, invece, parlano di un interessamento del Liverpool per Insigne. Il capitano difficilmente andrà via a gennaio, ma i Reds hanno cominciato a gettare l’amo. Discorso ancora in standby per Callejon.