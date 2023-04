Juve-Napoli: scatta l’obbligo morale di ‘risarcire’ i tifosi azzurri dopo la Champions

Dopo la cocente eliminazione del Napoli dalla Champions, ora i tifosi partenopei si aspettano una grande prova di carattere contro la Juventus nella sfida di domenica all’Allianz Stadium di Torino.

Il Napoli ha salutato la Champions League con orgoglio, uscendo a testa alta dal suo Maradona gremito dei 50.000 tifosi partenopei accorsi a supportare la loro squadra e da una competizione europea in cui si era protagonista con un brillante percorso.

Ora ad attendere il Napoli ci sarà la Juventus di Massimiliano Allegri, ‘forte’ anche del ricorso momentaneamente accolto e dei quindici punti che hanno permesso ai bianconeri di risalire al terzo posto in classifica. Il prossimo 23 aprile andrà in scena la tanto attesa sfida di ritorno tra Juventus e Napoli, una vera e propria ‘rivincita’ per gli juventini dopo la batosta presa nella gara d’andata al Maradona in cui la compagine di Luciano Spalletti s’impose con un roboante 5-1.

Ma sarà un vero e proprio obbligo morale anche per il Napoli di Spalletti che dovrà ‘risarcire’ i propri tifosi per via dell’eliminazione e del momento non proprio bellissimo che sta vivendo dopo le ultime uscite condizionate anche dagli infortuni di Victor Osimhen e compagni. E’ tanta la carica mostrata sul web, tanti i messaggi di sostegno per gli azzurri tra cui quello del giornalista Raffaele Mignano che esprime tutta la sua voglia di rivalsa con una grande prova a Torino:

“Che piaccia o no, non è il miglior momento del #Napoli. Ma proprio per questo ha l’obbligo morale di “risarcire” i suoi tifosi dopo l’addio alla #ChampionsLeague (che rabbia!!!) con una grande prova a Torino contro la #Juventus”.