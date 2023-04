Juve, Allegri: “Qualcuno dice che sono scarso. Ecco cosa gli rispondo”

Max Allegri parla in conferenza stampa alla viglia di Bologna-Juventus, il tecnico dei bianconeri vuole la vittoria.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, la Juventus è pronta a ripartire e concentrarsi sulla prossima sfida di campionato contro il Bologna. In conferenza stampa, l’allenatore Allegri ha parlato della partita contro i rossoblù, sottolineando l’importanza di invertire la rotta dopo un periodo negativo.

Allegri ha anche analizzato gli umori all’interno dello spogliatoio dopo le sconfitte contro Napoli e Inter, sottolineando la necessità di “stare zitti e lavorare” in questi momenti difficili. Il tecnico bianconero ha poi respinto le illazioni e i confronti con i giocatori, sottolineando che la Juve deve accettare anche i momenti di difficoltà.

Riguardo alle ambizioni della Juve per il finale di stagione, Allegri ha dichiarato che l’obiettivo principale è il secondo posto in campionato e la qualificazione alla Champions League per motivi economici. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della Finale di Europa League come obiettivo per la squadra.

L’allenatore bianconero ha anche parlato della situazione degli infortunati, sottolineando che il recupero richiede tempo e che i giocatori che arrivano da lunghi infortuni potrebbero non essere al massimo della forma.

Allegri si è anche difeso dalle accuse di essere ‘scarso’ ed ha detto: “Quando la Juve perde sento tante illazioni perché la gente ha molta fantasia. Ho sentito la conferenza di Giannis (Antetokounmpo ndr) dell’altro giorno: ci sono alcuni momenti nella vita sportiva in cui vinci meno. Vanno accettati“.

Infine, Allegri ha commentato la situazione dei singoli calciatori, sottolineando che tutti i giocatori stanno bene e che non è una questione di chi deve giocare. In particolare, ha parlato della situazione di Pogba e Chiesa, che non sono ancora al massimo della forma.