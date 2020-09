Infortunio Insigne: un gesto spaventa i tifosi del Napoli

Lorenzo Insigne ha subito un infortunio durante la sfida tra Napoli e Genoa. L’attaccante ha avuto un problema muscolare alla gamba destra.

L’infortunio di Lorenzo Insigne preoccupa i tifosi del Napoli ed il tecnico Gennaro Gattuso. Il calciatore azzurro si è fatto male durante la sfida Napoli-Genoa. Il numero 14 del Napoli si è fatto male dopo uno scatto fatto per cercare di rimediare ad un suo errore che aveva consegnato palla a Destro del Genoa. Nonostante l’attaccante ligure fosse praticamente solo, il capitano del Napoli ha sfatto uno scatto per recuperare dal suo errore. Una giocata che gli ha provato un problema al flessore della gamba destra che gli ha provato anche molto dolore.

Subito dopo l’infortunio Insigne si è accorto immediatamente della gravità del problema. Il calciatore adagiato sul terreno di gioco ha sbattuto più volte il pugno sul manto erboso del San Paolo, un gesto che crea ansia nei tifosi azzurri. L’attaccante azzurro non è riuscito nemmeno ad uscire dal campo sulle sue gambe, ma è stato aiuto dallo staff sanitario azzurro. Una volta adagiato fuori dal campo, Insigne ha continuato con qualche gesto di disappunto. I mille sostenitori del Napoli presenti al San Paolo hanno visto la reazione di Insigne che già in occasione di altri infortuni aveva reagito con nervosismo. La voglia del capitano di restare in campo e di dare il massimo è sempre tantissima, quindi si spera che anche questa volta possa non essere niente di grave. Dopo l’infortunio Insigne è stato sostituito da Elmas, un giocatore di maggiore copertura ma che garantisce comunque un apporto molto importante in attacco.