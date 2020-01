Finito il calciomercato invernale del Napoli, 90 milioni investiti da De Laurentiis. Politano, Demme, e Lobotka. A giugno Petagna e Rrhamani. Mertens resta.



Il calciomercato invernale del Napoli si è chiuso alle 20:00. Oltre 90 milioni di euro investiti da Aurelio De Laurentiis in quella che può essere definita la campagna acquisti invernale più costosa della storia azzurra.

Gli azzurri hanno operato non solo per rinforzare la rosa attuale a disposizione di Gattuso ma anche per il futuro. In estate si prevede una radicale rifondazione del parco giocatori.

FINITO IL CALCIOMERCATO INVERNALE DEL NAPOLI

Il Napoli sul calciomercato invernale ha piazzato i colpi: Demme (12), Lobotka (20 più 4) e Politano (23). Per giugno, De Laurentiis ha messo sotto contratto Rrhamani (14 più 1,5) e Petagna (17 più 2).

Il totale della spesa per i partenopei, supera i 90 milioni, bonus compresi. Il Napoli ha lavorato bene anche sul mercato in uscita.

Giuntoli ha piazzato il giovane Gaetano alla Cremonese, Tonelli alla Sampdoria, Tutino e Ciciretti in prestito all’Empoli e soprattutto trattenendo Dries Mertes. Il talento belga è stato oggetto del desiderio del Chelsea, che fino all’ultimo momento ha provato a portarlo in premier.

Nulla da fare Mertens resta a Napoli, almeno fino a giugno. Da domani, se non dovesse arrivare il rinnovo con il Napoli sarà libero di accasarsi ovunque a paramento zero. Merrtens in questi ultimi mesi proverà a battere il record di reti di Marek Hamsik.

Fallito il colpo Amrabat, quello che ad oggi risulta il miglior mediano del campionato ha preferito la Fiorentina al Napoli.

In ottica mercato, in estate si prevedono le uscite di alcuni big: Koulibaly, Fabian, Allan e Lozano sono i nomi più caldi anche se il futuro del difensore senegalese sembra incerto.

Il calciomercato invernale del Napoli, la scia anche due patate bollenti a Gennaro la Gattuso: la prima risponde al nome di Ghoulam. il tecnico dovrà cercare di recuperare il terzino, la seconda invece riguarda Younes. Il tedesco ha rifiutato diverse destinazioni, con ogni probabilità verrà messo fuori dalla lista dei 25. Younes non è riuscito ad affermarsi all’ombra del Vesuvio. Ad oggi resta sul mercato e potrebbe essere ceduto solo in quei campionati dove le trattative sono ancora aperte, come ad esempio Turchia e Russia.



IL CALCIOMERCATO INVERNALE DEL NAPOLI: GIOCATORI IN ENTRATA E IN USCITA

IN ENTRATA

Demme 100% (a titolo definitivo, Lipsia)

Lobotka 100% (a titolo definitivo, Celta Vigo)

Rrahmani 100% (a titolo definitivo, Verona)

Politano 100% (prestito con obbligo, Inter)

Petagna 100% (a titolo definitivo, Spal)

IN USCITA

Ciciretti 100% (prestito con diritto di riscatto, Empoli)

Tutino 100% (in prestito, Empoli)

Gaetano 100% (in prestito, Cremonese)

Tonelli 100% (prestito con obbligo di riscatto, Sampdoria).

ROSA ATTUALE DEL CALCIO NAPOLI

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Elmas**, Demme, Lobotka

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Younes, Lozano, Llorente, Politano

*prodotto settore giovanile

**under22 (nati dal 1 gennaio ’97)

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA:

2024 – Di Lorenzo, Elmas, Lozano, Demme, Lobotka, Rrahmani, Politano, Petagna

2023 – Allan, Younes, Fabian, Meret, Koulibaly, Manolas (+1 opzione)

2022 – Ghoulam*, Insigne, Mario Rui, Ospina, Malcuit

2021 – Zielinski*, Milik*, Hysaj*, Maksimovic*, Karnezis, Llorente

2020 – Mertens*, Callejon*

*clausola