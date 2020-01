Video – Lobotka si racconta: “Napoli un sogno, Hamsik un dio”

Stanislav Lobotka si racconta in un video pubblicato dalla SSC Napoli. “Giocare in maglia azzurra è un sogno. Marek Hamisk è un dio“.

Le prime due uscite di Satanislav Lobotka in maglia azzurra sono state buone. Una ventina di minuti con la Lazio in Coppa Italia, altrettanti con la Juventus. Due partite difficilissime in cui Lobotka ha fatto intravedere le sue qualità. Con la Lazio è dovuto uscire per esigenze tecniche, vista l’espulsione di Hysaj ma con la Juventus è subentrato per dare forza, ordine e dinamicità in un momento complicato della partita. Lobotka in un video si racconta attraverso i canali ufficiali del Napoli. “Giocare a Napoli è bellissimo, un sogno. Vestire la maglia che è stata di Hamsik è fantastico, Marek sia in Slovacchia che a Napoli è considerato un dio“. Proprio dell’ex capitano del Napoli parla Lobotka: “Mi ha dato tanti consigli, gli devo tanto è un amico“.

Lobotka si racconta in un video: il calcio, la famiglia e le passioni

Stanislav Lobotka doveva arrivare in maglia azzurra già due anni addietro, ma la trattativa è saltata per diversi motivi, tra cui anche l’opposizione di Carlo Ancelotti che non cercava un regista di ruolo. Nonostante tutto è riuscito ad arrivare a Napoli, facendo un giro lungo come quello di Matteo Politano. “Sono davvero felice di essere a Napoli e di indossare questa maglia” dice Lobotka ai canali social del Napoli. Il nuovo centrocampista azzurro parla anche della famiglia e degli amici che sono “stati importantissimi per la mia crescita ed il mio lavoro. Da bambino – dice – amavo giocare con la palla, ho provato tennis e basket, ma il calcio è la mia più grande passione“. Quando “gioco a calcio mi sento libero e felice” dice Lobotka che racconta anche le sue passioni: “Mi piace guardare un film con la mia ragazza, cantare con lei, ma anche giocare alla Playstation“.

Lobotka-Gattuso

Al Napoli Stanislav Lobotka ha trovato Gennaro Gattuso come allenatore. “L’ho sempre visto in tv, nelle partite di Champions League. Lui dava il massimo in campo, incarna i valori del calcio. Anche io – dice Lobotka nel video in cui si presenta – cerco di dare sempre tutto quello che ho quando gioco al calcio“. Chiusura dedicata alla figlia, nata proprio pochi giorni dopo lo sbarco di Lobotka in Italia: “Da quando c’è lei la mia vita è cambiata, è meravigliosa“.