Giroud segna alla Polonia: i tifosi del Milan tirano in ballo Osimhen e Zielinski

Oliver Giroud attaccante della Francia ha siglato il gol del vantaggio dei transalpini contro la Polonia, sfida valida per gli Ottavi ai Mondiali.

L’attaccante del Milan è il punto di riferimento della Francia che senza l’infortunato Benzema ha dovuto puntare tutto sul giocatore ex Arsenal, che resta sempre un attaccante di sicuro rendimento. Fino ad ora Giroud ha segnato tre gol, assicurando sempre un buon rendimento.

Giroud ha segnato anche un gol durante Francia-Polonia, anche se prima la squadra di Deschamps ha rischiato molto su un doppio tiro di Zielinski che ha sfiorato il gol. Alla rete di Giroud sono esplosi i tifosi del Milan che sui social hanno subito tirato in ballo anche Osimhen del Napoli. C’è chi scrive: “Giroud trascinatore assoluto e c’è qualcuno che pensa che sia Osimhen il migliore attaccante della Serie A“. Un altro utente ha scritto: “Quando fanno il paragone tra Osimhen e Giroud mi viene assolutamente da ridere…“. Secondo un altro invece: “Osimhen nemmeno a fine carriera arriverà ai livelli di Giroud“. Ma non manca nemmeno chi ha sottolineato l’errore di Zielinski sotto porta: “Questo sarebbe quello che dovrebbe far vincere lo scudetto al Napoli…“. Insomma La ripresa del campionato è lontana, ma gli animi sembrano già molto accesi.