Probabili formazioni di Napoli-Genoa in programma domenica 27 settembre allo stadio San Paolo di Napoli. Gattuso col modulo 4-3-3.

Le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Genoa riportate da Gazzetta dello Sport fanno emergere i dubbi di Gattuso. Il tecnico si affiderà ancora al modulo 4-3-3 ma ci sono tanti ballottaggi. Il primo è quello legato a Mertens e Osimhen. L’attaccante nigeriano ha cambiato la partita quando è entrato col Parma, in quel caso però Gattuso è passato anche al 4-2-3-1. Nel sistema con tre attaccanti il tecnico calabrese deve fare una decisione, oppure spostare Mertens a destra con Insigne e Osimhen a completare il reparto offensivo. In ogni caso tutte le indicazioni portano ad un utilizzo del 4-3-3 dal primo minuto, per cambiare eventualmente in corsa.

Gazzetta dello Sport nelle probabili formazioni di Napoli-Genoa mette Meret in porta con Ospina in panchina, ma anche qui c’è un ballottaggio. Solita linea difensiva con Koulibaly e Manolas centrali e Di Lorenzo a destra, ma col ritorno di Mario Rui a sinistra. Centrocampo con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. Il centrocampista ex Lipsia si gioca un posto con Lobotka.

Nel Genoa di Maran è confermato il 3-5-2 con Perin in porta, Goldaniga, Zapata e Biraschi in difesa. Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc e Zappacosa a centrocampo. In attacco fa l’esordio dal primo minuto Pjaca con Destro al suo fianco.