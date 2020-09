Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’amichevole vinta dai partenopei per 4-0 contro il Teramo.

“Abbiamo lavorato tanto. Dispiace aver perso 13 giocatori per le Nazionali ma la struttura ci ha permesso di lavorare bene a sole due ore da Napoli. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno permesso di lavorare così. Sono contento.

Osimhen? Victor è un ragazzo tranquillo che deve lavorare tanto per riuscire a giocare a grandissimi livelli. Non si può accontentare, deve stare sempre sul pezzo. I gol che fa ora non contano nulla, sta bene nel gruppo: scherza, sta allo scherzo e ci darà una grossa mano”.

Gattuso ha poi aggiunto:”Lozano? E’ un giocatore forte se lo metti nelle condizioni di esprimersi al massimo. So quello che cerco dagli attaccanti, ora lo vedo bene e ha capito che è a Napoli. Nei primi giorni pensava di stare altrove, ora è sorridente ed è sul pezzo. Si prende una parola brutta e se la tiene, reagendo. Nelle 12 partite dopo il COVID-19 aveva fatto vedere qualcosa, ci può dare una mano.

Modulo? Non possiamo dimenticare quello che abbiamo fatto col 4-3-3, bisogna vedere cosa accadrà col 4-2-3-1: è importante avere due moduli.

Abbiamo fatto una mini preparazione rispetto a quello che vogliamo io e il mio staff. Il presidente dice di aver cambiato pochi allenatori nei 15 anni e noi siamo stati bravi a migliorare il tutto”.