Gargano punge la Roma con una foto: “Sempre e ovunque Forza Napoli!”

Gargano punge la Roma. L’ex centrocampista del Napoli su Instagram ha pubblicato una foto e un messaggio dedicate alla squadra giallorossa.

GARGANO PROVOCA LA ROMA

Roma-Napoli, è uno dei due big match della nona giornata di Serie A, oltre a Inter-Juventus, vede affrontarsi le squadre di Josè Mourinho e Luciano Spalletti. Roma chiamata a riscattare la sconfitta di misura rimediata allo ‘Stadium’ contro la Juventus, mentre il Napoli punta a dare continuità al super filotto che ha visto gli azzurri inanellare 8 vittorie nei primi 8 turni di campionato. L’ultima, l’1-0 sul Torino firmato Osimhen.

Gli azzurri di Spalletti contro la Roma cercano la nona vittoria consecutiva. Il tecnico del Napoli contro Mourinho a superare il record di Maurizio Sarri: della stagione 2017-2018.

Il “Derby del Sole” – o del Sud – è sempre una partita entusiasmante per le due tifoserie, anche se da alcuni anni dopo la vicenda che ha visto la morte di Ciro Esposito, la partita è considerata a rischio.

Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli, conosce il valore della sfida contro la Roma e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto pungente e anche un po’ provocatoria di Daniele De Rossi in azione con la maglia giallorossa. E come dedica postata sull’immagine ha scritto “sempre e ovunque forza Napoli”.

Ecco la foto pubblicata da Gargano sulla sua pagina Instagram:

LA JUVE E LO SCIPPO DI PECHINO

Gargano ha punzecchiato la Roma, ma non è nuovo a certe cose. Qualche tempo fa alla vigilia di un Napoli-Juve affermò: “Credo che qualsiasi giocatore di calcio debba vivere almeno un anno al Napoli per poter giocare con quella tifoseria. Per me è stata un’esperienza impressionante. Il rumore assordante dei tifosi ti avvertiva addirittura prima che qualcuno arrivasse a marcarti”.

Gargano segue ancora molto il Napoli, parla spesso con Mertens, Koulibaly e Insigne.

Inutile, dunque, dire per chi tiferà domenica Gargano. “Io preferirò sempre il Napoli. E poi ho due figli napoletani, che ogni stagione hanno la maglia della squadra col numero 23. È quella che continuano a preferire, insieme ovviamente alla 17 dello zio…”.