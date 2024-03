Di Lorenzo, l’agente smentisce: “Garcia non voleva togliergli la fascia da capitano”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha respinto vecchie voci circa l’ex allenatore Rudi Garcia.

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha chiarito durante la Palermo Football Conference che le dichiarazioni di Rudi Garcia riguardo alla fascia di capitano del Napoli sono state fraintese dai media. Contrariamente alle speculazioni, l’ex allenatore non aveva intenzione di privare Di Lorenzo del suo ruolo di capitano.

“Non è vero che Garcia voleva togliere la fascia di capitano a Di Lorenzo, è una persona di spessore e intelligente, conosceva il valore del mio assistito e le sue parole sono state interpretate male dai giornalisti”.

Di Lorenzo, attualmente capitano del Napoli, continua a giocare un ruolo fondamentale nel club partenopeo, dimostrando costantemente il suo impegno e la sua leadership sia dentro che fuori dal campo.

Giuffredi ha poi sottolineato come, durante periodi di transizione come quello vissuto dal Napoli con il cambio di allenatore e direttore sportivo, le difficoltà sono inevitabili. Ha evidenziato il parallelismo con la situazione della Lazio dell’anno precedente, sottolineando che anche squadre di alto livello possono attraversare momenti di incertezza e non replicare le performance della stagione precedente.

“Quando c’è una ripartenza come è successo al Napoli, che ha cambiato allenatore e direttore sportivo, le difficoltà sono sempre tante, malgrado la squadra sia più o meno la stessa, come tra l’altro è successo alla Lazio, che l’anno scorso è arrivata seconda. Ci può stare di non ripetere la stessa stagione”.