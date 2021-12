Formazioni Sassuolo-Napoli: Spalletti non fa rivoluzioni

Sassuolo-Napoli le formazioni. Gli azzurri scendono in campo al Mapei Stadium, recuperati Politano e Ounas. Dionisi con Scamacca-Raspadori. Il Napoli deve confermarsi in vetta alla classifica di Serie A ed evitare il ritorno del Milan che gioca col Genoa. Dopo l’ottima prestazione con la Lazio, Luciano Spalletti decide di non cambiare formazione e di puntare sugli stessi titolari che sono scesi in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro la squadra di Sarri. Dionisi ha qualche problema di formazione, ma può contare ancora sul bomber Scamacca con Raspadori e Berardi. In attesa delle formazioni ufficiali, ecco le ultime di formazione di Sky su Sassuolo-Napoli, sfida della quindicesima giornata di Serie A.

Formazione Napoli

Luciano Spalletti ritrova tra i convocati del Napoli Ounas e Politano, mentre è costretto ancora a rinunciare ad Anguissa, Osimhen e Zanoli. Ritrovare i due attaccanti esterni è un ottimo colpo per il Napoli che ora può avere una soluzione in più in attacco. In ogni caso non ci saranno stravolgimenti nella formazione del Napoli, che con il Sassuolo scende in campo con gli stessi undici giocatori schierati con la Lazio. Conferme per Lobotka a centrocampo, ma anche per Mertens come punta centrale.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore Spalletti.

Formazione Sassuolo

Dionisi ha qualche assenza importante come Boga, e Djuricic, ma può contare su un attacco di tutto rispetto con Scamacca, Berardi e Raspadori. Dopo aver battuto il Milan a San Siro e la Juventus allo Stadium i neroverdi di Dionisi vogliono essere ancora arbitri della corsa scudetto, facendo lo sgambetto anche al Napoli.

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore Dionisi.