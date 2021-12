Corsa scudetto: Sassuolo ‘ammazza’ grandi, il Milan e Inter sfida un ex

Corsa scudetto in Serie A, il calendario della quindicesima giornata: Sassuolo-Napoli, Genoa-Milan e Spezia-Inter. Il Napoli deve fare attenzione con il Sassuolo di Dionisi che ha mietuto già due vittime importanti come la Juventus allo Stadium ed il Milan a San Siro. La squadra neroverde è tosta ma il Napoli ha dimostrato di avere capacità e uomini per far fronte alle difficoltà. Spalletti con il Sassuolo non cambia, c’è la voglia di fare bene provando a recuperare anche qualche altro uomo e già la notizia del rientro di Ounas è ottima per il tecnico del Napoli. Ma la squadra azzurra può contare anche su una difesa bunker, che se manterrà i suoi standard anche a Sassuolo, potrà partire con un vantaggio non da poco.

Serie A: Inter-Spezia

La corsa scudetto in Serie A vede l’Inter pressare sia il Milan, al secondo posto, sia il Napoli in vetta. I nerazzurri di Inzaghi sono galvanizzati dopo la vittoria col Napoli ed il passaggio del turno in Champions League. Sulla carta hanno una partita relativamente facile: Inter-Spezia, con i liguri allenati dall’ex Thiago Motta. In Serie A, però, non c’è mai una partita sempre soprattutto quando ci sono degli assenti importanti.

L’Inter ha problemi in difesa: si è fermato pure Ranocchia e con De Vrij già out, Inzaghi deve puntare su D’Ambrosio come centrale nella difesa a tre. Fuori ci sono anche Darmian per un risentimento muscolare e Kolarov per guai muscolari.

Il Milan sfida il Genoa

Anche il Milan sfida un suo grande ex calciatore: Shevchenko che ora siede sulla panchina ligure. I rossoneri ritrovano Maignan in porta dopo il lungo infortunio. Fuori con il Genoa i saranno Calabria, Castillejo, Giroud e Rebic. Le soluzioni in attacco per Pioli sono molto poche, quindi il peso ricade principalmente su Ibrahimovic, anche perché Leao e Diaz dovrebbero riposare.