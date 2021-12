GAZZETTA – Sassuolo è una trappola per il Napoli: Ecco perchè

Sassuolo-Napoli, potrebbe rappresentare una trappola per la capolista. I neroverdi con le big si esaltano.

SASSUOLO-NAPOLI: UNA TRAPPOLA PER SPALLETTI?

Il Sassuolo ospita il Napoli capolista per la quindicesima giornata di serie A 2021/22. La sfida del Mapei stadium potrebbe diventare una trappola per gli uomini di Spalletti, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Le squadre di Luciano Spalletti e Alessio Dionisi, sono quelle che del possesso sembrano proprio non poter fare a meno. Dopo le prime quattordici giornate del campionato. Il Napoli è in testa a questa speciale classifica con il 59,7% medio di possesso palla. Al secondo posto c’è il Sassuolo con il 56,4%.

Come sappiamo, questo dato può anche non essere particolarmente indicativo se il pallone resta tra i piedi e non si muove rapidamente in avanti. Ma non è il caso del Napoli, impressionante fin dall’avvio del campionato nella sua costante ricerca di spazi per colpire. Il Sassuolo, sta metabolizzando il cambio di guida tecnica e le cessioni illustri e sta progressivamente crescendo.

Sono due squadre diverse per qualità e caratteristiche, e quindi anche per proposta di gioco. Simili per mentalità verticale e offensiva. In Serie A solo il Sassuolo ha fatto 4 gol recuperando palla negli ultimi 40 metri dalla porta avversaria: l’aggressione alta è una buona soluzione per arrivare in fretta al tiro e per tenere il nemico lontano dalla propria area.

E a proposito di gol, il Napoli ha il miglior attacco (30), è la squadra che ha mandato in rete più giocatori (12) e ha colpito più legni (11). D’altronde quella di Spalletti è una squadra che ha tante soluzioni, può sfruttare la profondità (senza Osimhen un po’ meno), gli inserimenti, le sovrapposizioni, i tiri da lontano (già 7 reti da fuori area). Sarà un bel confronto e una trappola per la capolista: il Sassuolo ha perso con l’Inter nel finale dopo essere stata in vantaggio e aver sfiorato il raddoppio e ha battuto il Milan.