Fedele: “Meret, muto e senza personalità. Nandez, ecco cosa penso”

Enrico Fedele parla del Napoli ed in particolare di Alex Meret, portiere che a fine stagione potrebbe andare via insieme con Ospina. Fedele a Radio Marte boccia Meret e dice: “Da un punto di vista di patrimonio tecnico è un ragazzo ben fornito ma è un po’ muto e non ha una personalità. Se Ospina non dovesse rinnovare? Ci vuole un altro portiere, per me Meret non va bene per il futuro del Napoli“. Per il Napoli si parla anche di Nandez: “Non serve. Perché il Cagliari potrebbe darlo in prestito alla Juventus? I bianconeri hanno tanti giocatori in giro che possono essere dati“.

Parentesi su Spalletti: “Spalletti ha valorizzato la rosa del Napoli così come anche sul fatto che altri non siano stati valorizzati, il compito dell’allenatore è questo. Bisogna andare sulla praticità. Il Napoli per vincere lo Scudetto deve fare almeno altri 35-40 gol oppure 29 gol ma senza prenderne 15 ma 12. Scambio Caprari-Lozano? Neanche a morire“.

In chiusura Fedele ha parlato anche del passaggio di Vlahovic alla Juve: “Exor ha possibilità di inserire soldi freschi. Le altre squadre invece devono fare le plusvalenze“.