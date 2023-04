Esposito: “Juventini illusi, pensavano allo scudetto…”

Paolo Esposito parla della Juventus e della sentenza al Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione dei bianconeri.

Paolo Esposito sui social ha scritto: “Ma francamente, non riesco a capire l’euforia di molti juventini!

Come se avessero vinto la causa! Erano già pronti a stappare lo spumante piemontese Asti Gancia!

Invece , non hanno vinto un bel niente! Ne’ gli hanno ridato indietro i 15 punti di penalizzazione come loro auspicavano e si illudevano di riavere indietro!

Ci sarà il rinvio alla Corte di Appello (che era una delle 3 possibilità) con riformulazione della sanzione! E soprattutto, sono state confermate le tesi dell’accusa!!! Cosa determinante!!!

Badate che per la riformulazione della sanzione , non è detto che al posto di 15 punti di penalizzazione già avuti , gliene saranno irrogati di meno! Che so, 9 o 10 punti ma nulla toglie , che gliene potrebbero irrogare anche di più di 15 di punti di penalizzazione gia’ irrogati! E comunque non finirà come speravano, si illudevano alla Juventus!

Poi, non finisce qui!

Perché c’è la pratica stipendi con le gravissime accuse della Procura di Torino, che potrebbe anche spedire la Juventus direttamente in serie B e anche con forte penalizzazione anche nel campionato cadetto!

Il rischio esiste ed è altissimo.

Anche gli avvocati della Fc Juventus, mi pare che hanno peccato di ottimismo , prima dell’udienza di oggi. Ma questa è solo una strategia che usano spesso ed in generale gli avvocati.

Come in effetti, un po’ tutto l’ambiente bianconero , era eccessivamente ottimista , che gli avessero oggi ridati i 15 punti indietro e qualcuno aveva fatto anche delle tabelle per riacciuffare la capolista Napoli”.