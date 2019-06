De Laurentiis vuole vincere, s’è convinto che sarà necessario acquistare giocatori top. Nel mirino: Lukaku, Almendra, Rodrigo e Grimaldo.







L’idea che anche nella prossima stagione la Juventus possa chiudere il campionato già a dicembre potrebbe gettare nello sconforto l’ambiente partenopeo e mettere in serie discussione il futuro napoletano dell’allenatore. Un insieme di considerazioni che avranno consigliato a De Laurentiis, l’inversione di tendenza.

Maggiori investimenti Saranno necessari, scrive la Gazzetta, altrimenti diverrebbe inspiegabile l’ingaggio di Carlo Ancelotti, avvenuto nella primavera dello scorso anno.

Non si spendono 36 milioni di euro lordi (contratto triennale) per accontentarsi del secondo posto e del piazzamento Champions League. Poter contare sull’allenatore più vincente al mondo, per forza di cose, sta spingendo Aurelio De Laurentiis a modificare le sue strategie sugli investimenti da fare.

De Laurentiis vuole vincere

Stavolta De Laurentiis vuole vincere, s’è convinto che per farlo sarà necessario acquistare giocatori che costano tanto e che hanno stipendi non comuni alla maggior parte dei giocatori già in organico.

Il Napoli vuole attrezzarsi per vincere, soprattutto se sulla panchina della Juventus, l’avversaria di sempre, dovesse andarci Maurizio Sarri.

C’è un’intera città che discute su questa ipotesi, e nell’anno in cui potrebbe diventarne il maggiore avversario, per lui sarebbe più stimolante il confronto e la possibilità di vincere lo scudetto. E, dunque, potrebbe essere questo uno stimolo in più per programmare il mercato. Lukaku è uno dei profili seguiti, ma non è l’unico.

ACQUISTI TOP LUKAKU, ROMERO, ALMENDRA

Cristiano Giuntoli ha avuto un colloquio con una rappresentante della P&P Sports, la società che cura gli interessi di Romelu Lukaku, il centravanti del Manchester United. In pratica, il diesse ha informato la controparte che il Napoli sarebbe pronto a trattare laddove il club inglese dovesse decidere di mettere sul mercato il proprio attaccante. Dunque, la volontà c’è tutta, come esiste anche quella di provarci, perché il centravanti belga risponde esattamente al profilo di finalizzatore richiesto da Carlo Ancelotti.

Al primo segnale dello United, Giuntoli si presenterà con un’offerta di 70 milioni di euro, mentre sarebbe pronto a far firmare al giocatore un quadriennale da 10 milioni di euro netti, a stagione.

Ad Ancelotti piace anche Rodrigo, l’attaccante del Valencia. Pure per lui è richiesto un investimento di diverse decine di milioni, 70 per l’esattezza, così come richiesto dal club spagnolo.

Tra gli acquisti top rientra anche Grimaldo del Benfica: dal Portogallo danno per imminente la chiusura dell’operazione.

Ben venga Almendra, il talento del Boca Juniors, che il Napoli sta seguendo con grande interesse, purché si spenda anche per assicurarsi un paio di top player.







PROGETTO VINCENTE

La politica dei giovani va bene, il presidente continuerà a considerarla, ma Ancelotti ha indicato le proprie strategie per lavorare ad un progetto vincente. Le parti hanno anche vissuto momenti di tensione per una visione diversa degli investimenti da fare.