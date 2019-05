Auriemma-De Maggio si pungono a distanza: “Almendra chiuso sto ca…”

Auriemma-De Maggio si pungono a distanza. I due conduttori hanno dato vita ad un acceso botta e risposta dalle rispettive emittenti radiofoniche.







Raffaele Auriemma e Valter De Maggio si pungono a distanza. Il pomo della discordia è il mercato del Napoli. I due conduttori hanno dato vita ad un botta e risposta dalle rispettive radio.

“Sto ancora cercando, ha detto Auriemma, Kessie, Keita e Higuain nello spogliatoio del Napoli. Certe opinioni rimangono come un tatuaggio su chi le dice.

Non possiamo prendere lezioni da chi dichiara che Rodrigo giocherà la Coppa America quando è un giocatore della Nazionale spagnola.

Qualche errore si può sempre commettere ma abbiamo fonti affidabili su Almendra che lo danno vicinissimo al Napoli“.







“In un’altra Radio, spiega De Maggio, hanno detto che se io sostengo che Sarri non sarà mai l’allenatore della Juventus, allora ha già firmato. Allora devo rispondere che in questa radio sostengono che è fatta per Almendra al Napoli, mentre il suo agente, Adrian Ruocco, mi ha appena scritto che non è vero niente, che non è fatto nulla e che non ha mai sentito De Laurentiis. Allora o lui è pazzo, o è chiuso sto ca**o!“.

Ecco il video del botta e risposta tra Auriemma e De Maggio