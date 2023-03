De Giovanni: “Stadio Maradona silenzioso? Fa male al cuore vederlo così”

Maurizio De Giovanni dichiara che gli fa male al cuore vedere uno stadio Maradona silenzioso e non è sopportabile

Maurizio De Giovanni è dispiaciuto per ciò che sta avvenendo allo stadio “Diego Armando Maradona”. L’illustre scrittore partenopeo, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, si sofferma sulla situazione che vive il tifo napoletano: “Stadio Maradona silenzioso? Fa male al cuore vederlo così. Non è sopportabile, vedere l’unico stadio italiano senza bandiere, striscioni. L’idea restrittiva dell’ordine pubblico non è giusta, così come non è giusto che il tifo sia determinato da un pentagramma gestito da sole persone che hanno contatti con la delinquenza. C’è bisogno che ognuno faccia un passo indietro”.

Per De Giovanni è inaccettabile che uno stadio di 55.000 persone paghi per colpa di pochi criminali

De Giovanni ha poi proseguito: “Sottrarre a ragazzi che non hanno memoria indiretta di quanto accaduto oltre 33 anni fa, sottrargli la possibilità di festeggiare in maniera esplosiva, mi sembra un vero limite: è inaccettabile che uno stadio di 55.000 persone paghi quanto fatto da pochi criminali a distanza”. Ha sottolineato il noto scrittore di Napoli, autore de Il Commissario Ricciardi e de I Bastardi di Pizzofalcone, attraverso l’intervento ai microfoni di Radio Napoli Centrale.