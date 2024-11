Conte esplode dopo Inter-Napoli: “Guardate la scarpa di Kvara”. Tensione con gli arbitri

L’allenatore del Napoli protagonista di un acceso confronto con il quarto uomo Marcenaro per un intervento su Kvaratskhelia

Il big match tra Inter e Napoli lascia strascichi polemici. La BordoCam di DAZN ha immortalato la furia di Antonio Conte per un episodio che ha visto protagonista Kvaratskhelia.

Un durissimo intervento di Mkhitaryan sul talento georgiano ha letteralmente bucato la scarpa del numero 77. Conte ha mostrato agli arbitri la conseguenza del fallo: “Guarda cosa gli ha fatto”, si sente urlare l’allenatore azzurro dalla panchina del Napoli.

La polemica sul rigore: Lo scontro con Marcenaro

La tensione è salita quando Kvara si è presentato dolorante davanti alla panchina. Il georgiano ha dovuto sostituire la scarpa arancione danneggiata e ricorrere allo spray per lenire il dolore. Conte ha proseguito la sua protesta contro il quarto uomo Marcenaro, tanto che è dovuto intervenire Oriali per evitare sanzioni.

Non solo l’episodio della scarpa. Conte è esploso anche per il rigore concesso all’Inter per il contatto Dumfries-Anguissa: “Ma stiamo scherzando?”. Il tecnico ha poi esultato quando Calhanoglu ha fallito dal dischetto.

