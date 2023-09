Il Bologna è la vittima preferita del Napoli: è la squadra di Serie A che ha incassato più gol dagli azzurri

Il Napoli consolida una straordinaria performance contro il Bologna, la squadra italiana che ha incassato più gol dagli azzurri.

I numeri parlano chiaro: il Napoli è riuscito a superare il portiere avversario del Bologna più volte rispetto a qualsiasi altra squadra in Serie A. La squadra partenopea ha segnato ben 194 gol contro il Bologna in 128 sfide di Serie A, consolidando così una straordinaria performance contro questa avversaria.

Ma non è tutto, perché il Napoli non si limita a impressionare solo con i gol segnati. La squadra partenopea ha anche dimostrato di avere il sopravvento nelle sfide contro il Bologna in generale. Con un totale di 49 vittorie contro le 41 del Bologna, il Napoli è chiaramente avanti in termini di vittorie. Inoltre, 38 pareggi completano il quadro, sottolineando la competitività di queste sfide.

Questi dati statisticamente significativi sono stati forniti da Opta.