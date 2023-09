Napoli in emergenza infortuni, De Laurentiis seccato e preoccupato

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, preoccupato per gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus in vista delle prossime sfide.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è visibilmente preoccupato e infastidito dai recenti infortuni che hanno colpito il difensore Amir Rrahmani e il brasiliano Juan Jesus. Questi problemi mettono a dura prova la squadra di Rudi Garcia che dovrà affrontare un tour de force incredibile, a partire dal match di questo pomeriggio contro il Bologna al Dall’Ara.

Infortuni Rrahmani e Juan Jesus, la reazione di De Laurentiis

Il Napoli, nonostante la vittoria in Champions League contro il Braga, deve ora affrontare una serie di sfide cruciali in Serie A, ma deve farlo senza due dei suoi difensori chiave.

Il primo infortunio è accaduto a Rrahmani nei primi minuti della partita contro il Braga, mentre il secondo è arrivato con la sosta di Juan Jesus, titolare inamovibile nelle ultime gare della squadra.

Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione attuale con il quotidiano Il Mattino che scrive: “Aurelio De Laurentiis è preoccupato ed anche seccato dopo l’ennesimo infortunio che ha colpito ieri il brasiliano Juan Jesus che di fatto salterà Bologna ed anche altre gare importante in questo tour de force incredibile”

La squadra di Rudi Garcia si trova ora di fronte a un’autentica emergenza nel reparto difensivo, con solo Ostigard e Natan disponibili per il ruolo. E’ dunque possibile che i due scenderanno in campo dal 1′ per la sfida di oggi con il Bologna.