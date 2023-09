Braga-Napoli, Capello Critica gli azzurri: ‘Vittoria sofferta contro la squadra più debole della Champions”

Fabio Capello critica la prestazione del Napoli di Garcia vittorioso 2-1 in Portogallo sul campo del Braga in Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE – Il Napoli inizia con il piede giusto la nuova stagione di Champions League vincendo 2-1 sul campo del Braga, ma non senza qualche sofferenza di troppo. Gli azzurri dominano per lunghi tratti della partita, creano molte palle gol specialmente con Osimhen (traversa) e passano in vantaggio con Di Lorenzo. Nella ripresa però abbassano il ritmo e subiscono il pari di Bruma, prima di trovare il successo grazie ad un autogol di Niakate nel finale.

Una vittoria che non convince pienamente Fabio Capello. L’opinionista di Sky, infatti, ha criticato la prestazione della squadra di Garcia: “Il Napoli ha giocato contro la squadra più facile del girone di Champions. Non mi è piaciuto come ha affrontato la gara, prende gol sempre allo stesso modo, lasciando l’uomo libero in area. Non è più quel Napoli attento e affamato che eravamo abituati a vedere”.

Capello ha poi aggiunto: “La vittoria del Napoli doveva essere plateale considerando l’avversario invece ha sofferto troppo. Sembrano un po’ perse alcune caratteristiche del Napoli che ha vinto lo scudetto come dribbling e fantasia dei calciatori. Ci sono difficoltà con Garcia. Vediamo torneranno l’Osimhen e il Kvaratskhelia della scorsa stagione. Il punto debole è il pressing che il nuovo Napoli non sembra avere più nelle sue corde”.”

Un giudizio piuttosto severo quello dell’ex allenatore, che si aspettava una prova più convincente dagli azzurri contro un Braga sulla carta inferiore.

La squadra di Garcia porta comunque a casa 3 punti preziosi in un girone equilibrato con Liverpool e Ajax. C’è ancora tanto da migliorare e le prossime sfide diranno se questo Napoli saprà essere competitivo anche in Champions League. L’obiettivo è quello di tornare grande protagonista in Europa.