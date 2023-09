Pavan: “Figuraccia Juve a Reggio Emilia. Commessi errori imbarazzanti e da dilettanti”

Il giornalista Massimo Pavan si è soffermato sulla sconfitta della Juventus per mano del Sassuolo nella sfida della quinta giornata.

La Juventus ha subito una sconfitta sconcertante, perdendo 4-2 contro il Sassuolo nell’anticipo della quinta giornata di campionato Serie A. Una brutta prestazione che ha visto tra i protagonisti anche Szczesny: il portiere della Vecchia Signora ha contribuito a concedere almeno due gol agli emiliani. La doppia rimonta della Juventus è diventata ancora più dolorosa alla luce di queste sviste. La squadra ha concesso troppo spazio agli avversari nella propria metà campo, ma è altrettanto vero che gli errori individuali, come il clamoroso fallo di Gatti, hanno influito pesantemente sul risultato finale.

Il giornalista Massimo Pavan, noto per la sua fede indiscussa nella Juventus, ha condiviso le sue opinioni sulla testata giornalistica TuttoJuve in merito a questa sconfitta subita dalla squadra di mister Allegri a Reggio Emilia. Pavan ha commentato: “Commessi errori imbarazzanti e da dilettanti, unica consolazione non sentire le balle sul vantaggio delle coppe ed altre cavolate. E’ chiarissimo l’intento di qualcuno, questa squadra deve lottare sempre per vincere, se abbassa l’attenzione fa figuracce come a Reggio Emilia”.