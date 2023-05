Bologna-Napoli: incredibile sfotto dei tifosi partenopei, il Dall’Ara è solo azzurro

Bologna-Napoli è diventato un tributo azzurro senza precedenti. Solo azzurro allo Stadio Dall’Ara, coro in onore di Sinisa Mihajlovic.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– L’incontro Bologna-Napoli si è trasformato in un tributo azzurro unico e vibrante, segnando l’ultima trasferta dell’anno. Questa partita ha visto un’ondata di tifosi partenopei invadere lo stadio, nonostante la città di Bologna sia stata martoriata negli ultimi giorni. Questo fenomeno non è nuovo: Bologna è da sempre riconosciuta come un luogo in cui molti napoletani non residenti in città si radunano per sostenere la loro squadra del cuore.

Il Canto dei Tifosi: ‘Chi Non Salta Bolognese È…’

Guidati dal ritmo della squadra di Luciano Spalletti, i tifosi napoletani hanno letteralmente ammutolito lo Stadio Dall’Ara, riempiendolo con oltre ventimila cori azzurri. Il grido unisono “Chi non salta bolognese è…” ha risuonato nel stadio, soffocando qualsiasi risposta della curva bolognese. Nonostante i tentativi dei tifosi locali di rispondere, il loro messaggio è stato rapidamente sepolto dai fischi.

Tifosi Napoletani Omaggiano Sinisa Mihajlovic

Un momento toccante è stato quando i tifosi del Napoli hanno riservato un coro in onore del grande Sinisa Mihajlovic, accompagnato da un fragoroso applauso. Questo gesto ha dimostrato che, nonostante le rivalità, il rispetto e l’amore per il gioco unisce tutti i tifosi.

Il Napoli Club Bologna: Solidarietà Oltre la Partita

Al di là della partita, il Napoli Club Bologna si è distinto per la sua generosità. Il club ha organizzato una raccolta fondi, con l’obiettivo di donare l’intero ricavato alla Regione Emilia Romagna per far fronte all’emergenza vissuta. Questo gesto dimostra l’importanza della solidarietà nel mondo del calcio, unendo la passione per il gioco con l’impegno per le comunità locali.