Spalletti nel pre gara di Bologna-Napoli: “Tatuaggio? Sentivo pizzicare da un paio d’anni e…”

Le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN nel pre gara di Bologna-Napoli, gara valida per la 37esima giornata di Serie A.

Il Napoli è ospite nella splendida cornice del Dall’Ara in casa del Bologna, gara valida per la 37esima giornata di Serie A. Gli azzurri alla ricerca dei tre punti per provare a infrangere il record della stagione 2017/18 e arrivare a quota 92. A soffermarsi ai microfoni di DAZN nel pre gara di Bologna-Napoli è stato il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, che ha avanzato anche qualche considerazione sul suo nuovo tatuaggio in onore dello Scudetto del Napoli:

“Ho parlato la settimana molto contento e felice supportato dai miei sentimenti. Tatuaggio? E’ un paio d’anni che sentivo pizzicare ed ho trovato quello che immaginavo, chissà che non approfondisca per trovare altre cose bellissime”.

Delle parole che evidenziano uno strato di mistero, probabilmente la volontà e la possibilità di poter fare altri tatuaggi in concomitanza con la vittoria di altri trofei.

Lo stato d’animo del tecnico? Di buonumore, anche se piuttosto amareggiato come evidenziato proprio da Giaccherini, collegato in studio: “Evidentemente Luciano Spalletti si aspettava altro, un riconoscimento in più”.

In ogni caso Spalletti si è reso come sempre molto disponibile prima della sfida, salutando i tifosi accorsi a dare supporto alla squadra.