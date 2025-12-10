Benfica-Napoli, le probabili formazioni
La serata del Da Luz riporta David Neres nel luogo che lo ha consacrato. Un ritorno carico di ricordi, ma senza spazio per romanticismi: lo sottolinea Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, ricordando come il brasiliano abbia lasciato un’eredità pesante al Benfica, fatta di 83 partite, 26 assist e 17 gol. Oggi, però, Neres veste un altro azzurro, quello di un Napoli chiamato a prendersi punti pesanti.
«Siamo venuti qui per vincere», spiega Neres con lucida determinazione. Una frase che racchiude la metamorfosi del calciatore nel sistema di Conte: meno ala pura, più incursore centrale. Anche in questo, come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Neres 2.0 appare rinato. «Giocare più dentro al campo mi dà libertà. Le ultime partite hanno riportato fiducia».
L’ambiente, però, resta quello delle grandi notti europee. «Conosco bene questa atmosfera, l’ho spiegato ai miei compagni. Qui non è mai semplice», osserva il brasiliano, consapevole che il Benfica in casa si trasforma. Lo ribadisce anche Fabio Mandarini nel suo pezzo per il Corriere dello Sport: il Da Luz è un anfiteatro che amplifica tutto, soprattutto la spinta emotiva.
Oltre l’emozione, solo il campo
Idolo per qualcuno, rimpianto per altri, Neres mantiene distacco: «Troppo presto per definirmi idolo». Il capitolo nazionale resta invece chiuso, almeno per ora: «Nessun contatto con Ancelotti».
Sul suo addio al Benfica, Neres non si nasconde: «La proposta del Napoli era importante, volevo una lega più competitiva. E il vecchio allenatore non puntava davvero su di me».
A Lisbona, però, niente amarcord: «Mi aspetto una partita difficile, ma siamo venuti per vincere». Un concetto ribadito anche da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che sottolinea la maturità raggiunta dall’attaccante in questo nuovo ciclo azzurro.
Conte conferma tutto: Napoli senza cambi
Lukaku prosegue il recupero: «Torno presto», ha dichiarato ieri durante il lavoro personalizzato. Il belga potrebbe rientrare per la Supercoppa a Riyadh, dove il Napoli partirà martedì, come ricorda ancora Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, per affrontare il Milan in semifinale il 18 dicembre.
Saranno giorni intensi, ma il presente si chiama Champions. E Neres questa notte vuole prendersi la scena.