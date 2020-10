Bellinazzo: “Juventus-Napoli, senza rinvio il Napoli chiederà risarcimento danni”

Marco Bellinazzo interviene su Juventus-Napoli. Il giornalista ha spiegato che senza rinvio chiesto da De Laurentiis, il Napoli chiederà risarcimento danni.

Juve-Napoli continua a far discutere, il patron De Laurentiis ha chiesto il rinvio della gara, motivando a lega e FIGC l’impossibilità di raggiungere torino a causa delle limitazioni imposte dalla ASL.

La Juventus è stata inamovibile ed ha raggiunto l’Allianz Stadium. Sulla questione è intervenuto il giornalista ed esperto di finanza sportiva, Marco Bellinazzo.

Ecco le parole di Bellinazzo su Juventus-Napoli: “Dopo il comunicato della Lega Serie A è arrivato un altro chiarimento della ASL che ha chiarito come il suo documento sia un divieto di spostamento. Una quarantena, non soft, legata a ragioni di salute pubblica. A fronte di questo documento il Napoli ha chiesto nuovamente il rinvio della partita e si riserva di passare a richieste legali per il risarcimento del danno nel caso la sua richiesta non venisse accolta”.

Juventus-Napoli farà ancora discutere qualsiasi cosa accada. La gara tra i bianconeri e gli azzurri è stata regolarmente confermata dalla lega calcio. In campo ci scenderà solo la Juventus accompagnata dagli arbitri.

Il Napoli è bloccato in Campania, come ha spiegato la nuova lettera inviata dalla ASL NA1 alla Lega calcio. Una situazione paradossale che avrà inevitabili risvolti anche nei prossimi giorni.