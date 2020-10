Juventus-Napoli, gli azzurri rischiano il -1 in classifica oltre che lo 0-3 a tavolino. Situazione paradossale, mentre si muore di Covid.

L’epidemia Covid in Italia continua mietere vittime, 18 in un giorno, per un totale di 35.986 (ieri erano state 27). Il calcio Napoli, si è ritrovato in una situazione paradossale, dopo che è scoppiato il focolaio Genoa.

L’obbligo da parte dell’azienda sanitaria di vietare la trasferta agli azzurri è diventato un assist alla Lega Calcio e alla Juventus. Gli azzurri rischiano la sconfitta a tavolino, e non solo.

Secondo quanto riporta Goal.com il Napoli rischia anche il -1 in classifica. Ecco quanto evidenziato:

“Oltre al probabile 0-3 a tavolino, il Napoli rischia anche la penalizzazione in classifica. Il regolamento in tal senso è chiaro.

“La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica“.

Una situazione assurda, gli azzurri da possibili untori sono diventati dei vili che non vogliono sfidare i bianconeri, e la stampa nazionale in questo senso ha grosse responsabilità.

Il comportamento del calcio Napoli dal punto di vista sanitario è stato impeccabile peccato che per la lega e alcuni suoi affiliatati, i tre punti hanno un valore magiore.

NUOVA LETTERA DELL’ASL AL NAPOLI

L’Asl Napoli 2 Nord, secondo quanto riporta l’ANSA, avrebbe inviato una nuova lettera al Napoli vietando la trasferta di Torino: “Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”.

Anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha diramato una nota stampa su Juventus-Napoli: “Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri“.