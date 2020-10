Attacco vomitevole di tuttoJuve a Lorenzo insigne e alla sanità napoletana

Tuttojuve attacca Lorenzo Insigne e la sanità napoletana.Il sito di fede juventina pubblica basse e vomitevoli insinuazioni.

Juventus-Napoli è diventato il caso mediatico del giorno. Sulla gara dell’Allianz stadium arrivano costantemente nuovi aggiornamenti, ma anche tanti commenti non sempre lusinghieri.

Da registrare le basse e nauseabonde insinuazioni che arrivano dal sito TuttoJuve. Il portale di fede juventina, prende di mira il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne e la sanità napoletana.

“Chi lo ha detto che a Napoli la sanità non funziona? La decisione della Asl napoletana che ha bloccato la partenza del Napoli alla volta di Torino, infatti, oltre a riconsegnare a Gattuso i due giocatori positivi, Zielinski ed Elmas, per la futura sfida con la Juventus, potrebbe favorire un altro importante recupero“.

Inoltre, TuttoJuve, nell’articolo senza firma aggiunge: “Sì, perché potrebbe bastare quel provvedimento per favorire anche il rientro tra i disponibili dell’infortunato Lorenzo Insigne per la sfida dell’Allianz Stadium. A questo punto, infatti, il match verrebbe eventualmente recuperato solo dopo la sosta e non certo in tempi rapidi, visto che il calendario è a dir poco fitto“.

Vale la pena ricordare ai senza firma di tuttoJuve che il Napoli non è partito per Torino su disposizione dell’azienda sanitaria locale e non per sua volontà.

Inoltre, attenersi alle regole, è segno di grande signorilità e sportività nei confronti degli avversari, ma questo forse i senza firma di tutto Juve non lo possono capire o non lo vogliono capire.

Li salutiamo calorosamente con una bellissima citazione di Russell Hoban: “Quando soffri di un attacco nervoso sei attaccato dal sistema nervoso. Che possibilità’ ha un uomo contro un sistema?