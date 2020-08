Barcellona-Napoli: arbitra il turco Cakir, i precedenti

Barcellona-Napoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di Champions League di sabato 8 agosto alle 21.

Il turco Cuneyt Cakir arbitra Barcellona-Napoli, il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti di linea: Duran e Ongun. IV uomo: Meler. Var: Kalkavan-Palabiyik. Ecco i precedenti di Cakir con il Napoli, pubblicati sul sito ufficiale della società partenopea:

Cakir ha 6 precedenti con gli azzurri in Europa:

24 febbraio 2011, in Europa League, Villarreal-Napoli 2-1

22 ottobre 2013, in Champions League, Marsiglia-Napoli 1-2

27 agosto 2014, in Champions League, Atletico Bilbao-Napoli 3-1

23 aprile 2015, in Europa League, Napoli-Wolfsburg 2-2

7 marzo 2017, ottavo di finale di Champions League, Napoli-Real Madrid 1-3

10 dicembre 2019, Champions League, Napoli-Genk 4-0.