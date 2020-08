Ciro Ferrara spinge il Napoli a Barcellona: “Si può fare, serve cazzimma”

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli parla della sfida col Barcellona in programma sabato alle ore 21 al Camp Nou. “Serve anche cazzimma”.

Il Napoli va a Barcellona e Ciro Ferrara non dà gli azzurri per spacciati. Ai microfoni di Radio Goal l’ex difensore azzurro dice: “In queste partite ci vuole anche cazzimma. La squadra di Gattuso ci deve credere, ma serve anche tanta personalità“. Ferrara poi aggiunge: “Ricordo che con la Juventus riuscimmo a vincere a Barcellona, partendo da un risultato di 1-1 all’andata. Quella partita – dice Ferrara – la vincemmo anche con i cambi. Lippi fece entrare Zalayeta che cambiò il match e riuscimmo a passare il turno”. Il Barcellona affronta il Napoli in una “situazione complicata” ricorda Ferrara che aggiunge: “Certi particolari non vanno dimenticati, anche se gli spagnoli sono una squadra temibile. Messi? Non credo che si farà una gabbia, ma sicuramente Gattuso avrà studiato un modo per limitarlo, anche perché un vero fenomeno“.