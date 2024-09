Castellacci: “Conte? Ottiene sempre ciò che chiede. De Laurentiis ha fatto il massimo per accontentarlo”

L’ex medico della Nazionale italiana elogia l’approccio energico di Conte al Napoli e critica il sovraccarico di impegni sui calciatori.

Nel corso di un’intervista a Radio Punto Nuovo, l’ex medico sociale della Nazionale italiana, Enrico Castellacci, ha condiviso il suo punto di vista sull’allenatore del Napoli, Antonio Conte, e sulla situazione attuale del club partenopeo. Castellacci, che è anche presidente dell’AMICA, ha elogiato l’approccio del tecnico napoletano, sottolineando la sua determinazione e il suo impatto positivo sulla squadra.

“Antonio (Conte, ndr) non cambia mai” ha dichiarato Castellacci con un sorriso, descrivendo l’allenatore come sempre energico e coinvolto. “L’ho rivisto bello carico al Napoli, con i suoi occhi spiritati e la sua gestualità da trance assoluta. È uno che partecipa alla partita come se giocasse, è un valore aggiunto già da queste prime giornate. Il mercato del Napoli racconta chi sia Antonio: quando chiede, ottiene.”

Castellacci ha poi aggiunto che Conte non ha problemi a rinunciare a una panchina se non vede una simbiosi di idee o armonia con la squadra. “Va fatto un plauso a De Laurentiis che ha dato tutto per accontentare Antonio,” ha affermato, lodando l’impegno del presidente del Napoli per soddisfare le richieste dell’allenatore.

Riflettendo sulla situazione dei calciatori, Castellacci ha espresso preoccupazione per il numero eccessivo di impegni che grava sui giocatori. “Questo costringe tutti a non gestirsi e a dare il 150%. I calciatori sono spremuti e sono costretti a farne le spese con la salute. Noi come medici del calcio ci siamo uniti ad AIC e a FIGC per tenere sotto controllo il numero delle gare, ma siamo stati ignorati,” ha concluso Castellacci.