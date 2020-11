Paolo Ziliani interviene sul Napoli e sulle voci di una lite tra Gattuso e la squadra. Il giornalista mette in guardia il club partenopeo.

Ziliani difende il Napoli. Il giornalista di mediaset, risponde alle voci su una presunta lite tra Gattuso e la squadra. La lite sarebbe avvenuto in occasione della sconfitta contro il Milan al San Paolo. Secondo alcuni media nazionali, in primis la Gazzetta che scrive: “Al ritrovo di lunedì mattina a Castel Volturno l’allenatore ha parlato chiaro alla squadra, com’è sempre abituato a fare. Ma stavolta i toni sono stati perentori. «Se le cose non cambiano io posso pure andarmene!» ha detto al suo gruppo. Rino è abituato ad analizzare a fondo le situazioni e affrontarle di conseguenza in maniera diretta. Perché se un allenatore non ha il rispetto e la stima dei suoi giocatori allora lavorare diventa complicato, se non impossibile“.

Parole prontamente smentite dal calcio Napoli con una nota: “Su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento“.

Paolo Ziliani e della stessa idea del Calcio Napoli, il giornalista di Mediaset ha affidato a Twitter il suo pensiero sulla vicenda:”Dopo l’ammutinamento post Salisburgo di un anno fa, ridare fuoco alle polveri è a dir poco suicida. Gattuso ha in mano una squadra meravigliosa, l’occasione che ha il Napoli per arrivare lontano potrebbe essere irripetibile. Sprecarla è un delitto”.

Le parole di Ziliani, trovano il supporto dei tifosi azzurri, stanchi di vedere la propria squadra sistematicamente bistrattata dagli arbitri, dalla federazione e dalla stampa nazionale.