La SSCN attraverso il profilo twitter scrive che lunedì a Castel Volturno non c’è stata alcuna lite tra Gattuso ed i calciatori.

I maggiori quotidiani sportivi ed anche quelli generalisti hanno scritto o fatto capire di una lite tra Gennaro Gattuso ed il calciatori a Castel Volturno. Il tutto sarebbe successo lunedì alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta con il Milan. Si è parlato di toni accesi, con Gattuso che avrebbe minacciato le dimissioni, fino a puntare il dito contro alcuni big della squadra partenopea. Tutto falso secondo la SSCN che attraverso il proprio account twitter ha voluto chiarire la situazione scrivendo: “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento“.

Secondo quanto riferito dal Napoli non c’è stata alcuna lite tra Gattuso ed i calciatori che dunque continuano ad allenarsi in serenità in vista della sfida di Europa League. La risposta ufficiale da parte della società partenopea non si è fatta attendere, dopo che stamattina tantissimi quotidiani hanno aperto con questa notizia, mettendo in evidenza l’attrito tra tecnico e squadra.

